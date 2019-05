Donacibo 2019, premiate le scuole più generose

Si è conclusa la tredicesima edizione della settimana del Donacibo, organizzata dal Banco di Solidarietà “La Luna” di Busto Arsizio, che ha invitato gli studenti a raccogliere prodotti alimentari che saranno distribuiti alle famiglie assistite nei prossimi mesi.

Oggi, martedì 28 maggio, al Museo del Tessile, si è svolta la premiazione delle “Scuole Solidali” che si sono maggiormente distinte nella raccolta. In totale sono state 67 le scuole del territorio (di cui 42 di Busto), i cui alunni hanno potuto sperimentare dal vivo la bellezza di donare qualcosa di sé, gratuitamente.

Presente all’evento l’assessore all’Inclusione sociale Miriam Arabini: «Essere generosi con il prossimo, e con chi ha meno di voi deve essere motivo di orgoglio. E si inizia da piccoli ad imparare ad aiutare gli altri per poi continuare da grandi. E’ un senso all’educazione civica ed è un senso che deriva anche dalla nostra religione. Se avete qualcosa in più imparate a donarlo a chi non ne ha». Ad affiancare l’assessore Arabini il presidente dell’associazione La Luna, Giuseppe Reggiori: «Un ringraziamento al Comune e in particolare all’assessore e a voi ragazzi che siete stati gli artefici di questa raccolta che per noi è veramente essenziale perchè tutto quello che avete raccolto, quasi nove tonnellate di cibo, ci permette di andare avanti ad aiutare le famiglie per diversi mesi, veramente grazie di cuore».

Le “Scuole solidali” prime classificate sono:

Scuole dell’Infanzia

Scuola Materna Collodi

Scuola Materna Sant’Anna

Nido Cielo e Terra

Scuole primarie

Primaria Istituto Maria Immacolata

Scuola Primaria Marco Polo

Scuola primaria “Beata Giuliana”

Scuole medie

Scuola “E. Crespi” – via Maino

Scuola Don Carlo Costamagna

Media Istituto Maria Immacolata

Istituti superiori

Liceo Scientifico Pascal

Liceo Classico “Crespi”

Istituto Tecnico Economico “Tosi”