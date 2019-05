Due cuori e… ottanta capanne

Sono la base ideale per chi vuole esplorare i sentieri del Canton Ticino ma anche una soluzione davvero alternativa per passare una notte lontano da tutto e da tutti, magari sotto un cielo stellato. Le capanne, che offrono servizio di ricettività, sono poco meno di un centinaio in questo angolo della Svizzera e sono diverse per caratteristiche e tipologie di servizi offerti.

Da pochi giorni è possibile conoscere meglio questa offerta ricettiva esplorando la nuova banca dati www.capanneti.ch, un sito che raggruppa oltre 80 capanne del Ticino e del Moesano. Il portale presenta tutte le principali strutture della regione: si trovano le ubicazioni grazie alla carta generale del Ticino, si verificano gli itinerari di accesso alle strutture con orari, difficoltà e dislivelli, si passano in rassegna diverse caratteristiche, si visionano le foto e le webcam, si può anche effettuare una prenotazione online verificando subito la disponibilità dei posti letto.

“Grazie al buon rapporto che già da tempo si era formato online tra TicinoSentieri e capanneti.ch abbiamo deciso di sponsorizzare, grazie alle donazioni dei nostri sostenitori, il restyling del sito – si legge nella presentazione del progetto, a cura di TicinoSentieri.ch -. Cogliamo l’occasione per ringraziare i diversi partner che hanno reso possibile questa operazione: Massimo Gabuzzi, ideatore e detentore del sito, responsabile per know-how e organizzazione Federazione Alpinistica Ticinese e Club Alpino Svizzero (Sezione Ticino), rappresentanti della maggior parte delle capanne e dei rifugi e Ticino Turismo, responsabile per la promozione di queste strutture turistiche”.