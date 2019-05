Emergenza medici: Regione Lombardia aumenta il numero di specializzandi

Più borse di studio nazionale e più contratti anche a livello di Regione Lombardia. Alle preoccupanti carenze di figure specialistiche in ambito medico che si ripetono da anni, si comincia a dare risposta concreta.

Nel corso di una riunione del comitato tecnico avvenuto in Regione Lombardia, i rettori e i presidi dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia hanno affrontato la crisi degli specialisti in corsia. L’assessore Gallera e il direttore generale Cajazzo hanno assicurato l’impegno della Regione per tentare di invertire il pericoloso percorso. La Lombardia finanzierà un numero superiore di borse di studio, tra le 25 e le 30, per allargare a una maggiore platea di candidati la possibilità di fare formazione accademica nelle principali specialità in sofferenza come anestesia e pediatria. Attualmente le borse finanziare dalla Regione sono 55. Nei prossimi giorni si affronterà anche la suddivisione per ateneo.

La prossima settimana dovrebbe arrivare a conclusione anche il lavoro del comitato di valutazione ministeriale delle diverse scuole di specialità universitarie italiane. Da martedì, gli atenei dovrebbero conoscere quante e quali scuole hanno passato l’esame di efficienza e qualità.

Tra i temi affrontati nel corso della riunione in Regione c’è anche l’impiego autonomo degli specializzandi negli ospedali: « Entro il mese di luglio – ha commentato l’assessore Gallera – verranno definite le linee guida per l’impiego degli specializzandi nelle strutture sanitarie regionali. Questo provvedimento sarà molto utile per le varie strutture sanitarie anche a fronte di una acclarata carenza di personale».