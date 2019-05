Esercitazione antiterrorismo alle scuole di Ferno

Nella mattinata di domani, giovedì 16 maggio, la scuola secondaria di primo grado “Benedetto Croce” sarà sede di un’esercitazione antiterrorismo organizzata dalla Prefettura di Varese, cui prenderanno parte, tra gli altri, gli uomini della Protezione Civile, le forze dell’ordine del territorio ed il personale del 118.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni, dalle otto di mattina e per quattro ore circa, lungo alcune vie del paese, in particolare Via Aldo Moro, Via Marco Polo e via Pedrotti, il traffico sarà regolato da Polizia Locale e Carabinieri.

L’esercitazione rientra nel programma periodico disposto dal Ministero dell’Interno e vedrà anche la partecipazione degli operatori delle Forze Speciali appartenenti al 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin” con l’obiettivo di testare sul campo e di sviluppare, in tempi ridotti, la capacità del reparto speciale di liberazione ostaggi e bonifica edifici.

Per quanto riguarda la scuola fernese, una quindicina i ragazzi coinvolti in prima persona nell’esercitazione, un gruppo di studenti volontari che nel corso delle ultime settimane sono stati appositamente preparati all’evento. Tutti gli altri alunni della scuola resteranno all’esterno dell’edificio, dove saranno impegnati in una serie di attività collaterali, organizzate in collaborazione tra Amministrazione Comunale, Istituto Comprensivo, Protezione Civile e “Amici del Laghetto”.