Generatore in fiamme in un cantiere edile

Oggi, giovedì 9 maggio, alle ore 9:00, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Vergiate, in via Varese per incendio presso un cantiere edile.

Per cause ancora in fase di accertamento un generatore per la produzione di energia elettrica ha preso fuoco.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno spento il macchinario e messo in sicurezza l’area. Non ci sono stati feriti.