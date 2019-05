I giovani invitano i candidati sindaci al confronto

Sarà, molto probabilmente, l’unico confronto vis a vis tra candidati sindaco a Samarate. È quello organizzato da un gruppo di giovani e ospitato alla Sala San Rocco dell’oratorio, momento conclusivo di un calendario di cinque incontri “Under 35” avviati a inizio dell’anno.

L’appuntamento è per lunedì 13 maggio, alle 21, nella sala di via Statuto. Confronto a tutto campo, con un’attenzione anche ai temi toccati nei precedenti incontri promossi dai giovani. Sarà moderato dal giornalista di VareseNews Roberto Morandi.

L’incontro è stato preceduto da alcune polemiche sulla partecipazione, contestato da alcuni candidati sindaco che l’hanno considerato poco utile o “strumentalizzato” (tra i diversi giovani organizzatori ci sono anche due ragazzi che sono candidati consiglieri, in due diverse liste). Sarà l’occasione per sentire le posizioni dei candidati sindaco che accetteranno di confrontarsi direttamente e non “a distanza”, come sempre più spesso succede nelle campagne elettorali impostate sui social.

Cinque sono i candidati sindaco a Samarate, sostenuti da quattordici liste: qui trovate tutti i nomi, i simboli.