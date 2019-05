Gualandris: “Report dice il falso, mi muoverò per vie legali”

Abbiamo sentito Stefano Gualandris sul servizio di Report in onda lunedì sera su Rai3. La trasmissione ha messo sotto i riflettori il suo incarico governativo. Dallo scorso anno, infatti, è stato chiamato a Roma dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti che lo ha voluto al suo fianco come consigliere in materie giuridico economiche per il settore aerospaziale.

«Da Report me lo aspettavo un servizio così, ma mi muoverò per vie legali perché la persona che hanno intervistato non è una mia collaboratrice – spiega Gualandris -. Ne ho solo una e non è lei. Inoltre, hanno anche sbagliato casa. Da tre anni non sono più in affitto e ne ho acquistata una sempre in quel complesso. Sempre riguardo alla Svizzera Report dice il falso perché le transazioni di merce passano dalla dogana e se vendessi a meno in Italia sarei fuori mercato e verrebbe scoperto subito. Se in Svizzera acquisto a 100, nel nostro paese devo rivendere almeno a 120-130».

Riguardo al suo ruolo nell’agenzia spaziale?

«Report ha tagliato un passaggio fondamentale. Io ero il capo delegazione, ma non avevo alcun potere esecutivo e di firma che attiene al presidente di ASI Roberto Battiston. Avevo solo un ruolo di rappresentanza all’incontro».

Quindi contesta il servizio andato in onda?

«Siamo in vista delle elezioni e Battiston è anche candidato per il Pd alle Europee, magari gli servirà per ragioni elettorali».

Che ruolo ha lei con il Governo?

«Da luglio 2018 sono consigliere giuridico economico e lavoro con Giorgetti a Palazzo Chigi. Per quel ruolo ho un compenso di 30mila euro all’anno comprensivo di tutto e senza altri rimborsi spese. È un ruolo fiduciario non di natura tecnica perché non ne avrei competenza. Opera tra la parte tecnica e il presidente dell’agenzia spaziale».

Cosa fa in concreto allora?

«Tengo i rapporti tra i distretti spaziali e aerospaziali regionali e nazionali e poi con il mondo accademico del MIUR».