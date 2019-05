Inaugurata la stagione estiva della Piscina di Saronno

In tantissimi hanno partecipato domenica alla grande festa in piscina a Saronno, organizzata per inaugurare la stagione estiva. Gli impianti di Saronno Servizi Ssd si sono rinnovati con tante sorprese.

Sono tante infatti le novità di quest’anno che renderanno più piacevole la permanenza in piscina. Oltre agli acquascivoli installati nel 2018 verrà posizionato nei prossimi giorni in vasca interna anche un gonfiabile wibit ad uso di tutti i frequentatori della struttura e per aumentare la sicurezza di tutti gli utenti verrà inaugurata una nuova infermeria.

Alla festa di domenica hanno partecipato centinaia di persone che hanno sfidato il maltempo e cercato un po’ di svago tra le menate iniziative organizzate. Tra queste anche l’esibizione di Fabrizio Vendramin, il pittore uboldese che ha raggiunto fama nazionale.