Incidente sul ponte dell’autostrada, un’auto ribaltata

Incidente tra due auto nel pomeriggio di oggi sul tratto terminale dell’autostrada Milano Varese, all’altezza dell’uscita su via Gasparotto.

Per cause in corso di acceretamento, poco dopo le 16,30 il conducente di un’autovettura, dopo aver perso il controllo del veicolo, ha saltato i new jersey, andando a urtare un veicolo proveniente dal senso opposto ed incastrandosi diagonalmente sulle barriere di protezione. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli, estratto il conducente utilizzando cesoia e divaricatore e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Tre in totale le persone coinvolte: due uomini di 58 anni e uno di 44.

Sul posto stanno operando oltre ai Vigili del fuoco di Varese, i soccorritori del 118, Carabinieri e Polizia stradale.

Traffico difficoltoso, con code e rallentamenti. Ingressi in autostrada chiusi sia da largo Flaiano che da via Gasparotto

(aggiornato alle 18,07 – seguono aggiornamenti)

