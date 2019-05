Incidente sulla 336, muore una donna

Un grave incidente, l’ennesimo, è avvenuto questa mattina sulla 336, nel tratto Mesero sud – Magenta. Intorno alle 6.30 due auto, per cause che la Polizia Stradale di Magenta dovrà accertare, si sono scontrate: una donna di 46 anni è morta sul colpo, un’altra, sempre di 46 anni, è stata ricoverata in codice giallo.

Gravi le ripercussioni sul traffico: la strada è stata chiusa, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. (foto di repertorio)