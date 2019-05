La Cgil scende in campo per le europee

Anche a Varese la Cgil scende in campo per rivendicare prima dell’autonomia differenziata, la garanzia di diritti uguali per tutti attraverso i livelli elementari delle prestazioni per i cittadini di ogni regione, all’interno di una Europa unita, più solidale, che abbia al centro la tutela delle persone e i diritti dei lavoratori. La Camera del lavoro ha organizzato tre iniziative di presidio con volantinaggio: oggi, mercoledì 22 maggio, presso l’aeroporto di Malpensa, giovedì 23 maggio dalle 10 alle 12 presso l’ospedale di Circolo di Varese e dalle 10.30 presso l’Istituto Falcone in via Matteotti 4 a Gallarate.