La finale playoff sarà Fenegrò – Legnano

Fattore campo e posizioni di classifica rispettati al primo turno dei playoff di Eccellenza. Fenegrò e Legnano eliminano rispettivamente Varesina e Verbano e si giocheranno l’accesso alla fase nazionale.

Non ci sono più varesotte in corsa per la promozione in Serie D.

Sabato al “Mari” il Legnano ha battuto 1-0 il Verbano grazie al calcio di rigore realizzato nella ripresa da Grasso. Penalty concesso per un fallo di mano di Pescara in area. I rossoneri escono a testa alta ma anche con qualche rimpianto. Nel primo tempo di fatti i besozzesi hanno fallito un rigore con Spadavecchia, esperto portiere della squadra.

Domenica invece al Fenegrò è bastato l’1-1 per proseguire il percorso verso la Serie D. La rete di Tindo ha aperto le marcature, la Varesina invece non è riuscita a completare la rimonta con il gol di Cargiolli alla fine inutile.

L’accesso alla fase nazionale sarà in palio sabato 11 maggio (ore 16.00) con il Legnano ospite del Fenegrò.

Con i playout congelati, si attende per questa settimana il responso della giustizia sportiva sul caso Varese.