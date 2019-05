La vittoria di Alonso in una “pazza” 6 Ore di Spa

Il nostro fotografo Marco Losi ha documentato – nella fotogallery allegata a questo articolo – l’andamento di una pazzesca “6 Ore di Spa”, la gara di durata disputata sul circuito belga di Spa-Francorchamps valida per il cosiddetto WEC, il campionato del mondo endurance di automobilismo 2018/19.

La gara è stata vinta da un grande del motorsport, Fernando Alonso, in squadra con altri due ex piloti di Formula Uno, il giapponese Kazuki Nakajima e lo svizzero Sebastien Buemi: i tre hanno composto l’equipaggio della Toyota Gazoo Racing #8 (foto in alto) che con questo risultato ha vinto il titolo iridato; sul podio anche la Rebellion #3 di Berthon, Laurent e Menezes e la SMP Racing #11 di Aleshin, Petrov e Vandoorne.

Ma più che i risultati, a caratterizzare la “6 Ore” belga è stato il meteo: il circuito delle Ardenne ha visto alternarsi sole, pioggia e addirittura neve a più riprese, anche 7 centimetri al mattino precedente alla partenza (quando invece il cielo si è momentaneamente rasserenato). Condizioni che hanno messo a dura prova gli equipaggi e le vetture, in uno sport che già con il sole splendente costringe uomini e mezzi a sforzi prolungati e non semplici da gestire.