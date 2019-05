L’assemblea degli industriali in diretta streaming

Varesenews seguirà in diretta streaming l’assemblea generale dell’Unione industriali della provincia di Varese che si tiene oggi, lunedì 27 maggio alle 10 e 45 (parte pubblica), al Centro congressi di Malpensafiere di Busto Arsizio.

Ad aprire i lavori sarà, come da tradizione, la relazione del presidente dell’Unione industriali, Riccardo Comerio. Seguirà l’intervista del giornalista Andrea Cabrini (Class CNBC) a Michele Bauli, presidente di Bauli spa, celebre marchio del settore alimentare, e a Maurizio Marchesini, presidente di Marchesini Group spa, azienda specializzata nel packaging farmaceutico.

A concludere l’assise sarà l’intervento del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che proprio nel Varesotto terrà la sua prima uscita pubblica sul territorio dopo l’assemblea nazionale del sistema confindustriale.

L’assise, che rappresenta il sesto sistema manifatturiero in Italia, riunirà in una sala una tra le prime dieci associazioni territoriali del sistema Confindustria. Una compagine associativa composta da oltre 1.100 imprese per un totale di più di 64mila addetti e per il 90%composta da aziende con meno di 100 dipendenti.