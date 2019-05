Nel grande prato sottostante la torre secolare e nella corte riprendono vita i giochi di un tempo: dai grandi classici come la corsa coi sacchi, tiro alla fune e ruba bandiera, a quelli quasi dimenticati come “coda di cavallo”, “uovo nel cucchiaio”, salto della corda multiplo, carriola, e salta bottiglia.

L’appuntamento con “Le Olimpiadi dei Giochi Dimenticati” al Monastero di Torba è per la giornata di domenica 26 maggio, dalle ore 10 alle 18: un’occasione per grandi e piccini per stare in compagnia e rivivere l’atmosfera magica di una volta.

I giochi di un tempo sono infatti i protagonisti di una grande festa pensata dal FAI per trasmettere ai più piccoli e alle famiglie l’importanza e il piacere di mettere in moto la fantasia per inventare giochi semplici e divertenti e per riscoprire un prezioso patrimonio culturale, che si fonda sulla consapevolezza del valore della creatività e del fare squadra. All’aria aperta e, per un giorno, lontano da tv e videogame.



Alle Olimpiadi dei Giochi Dimenticati possono partecipare tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni che potranno cimentarsi in gare di abilità o formare dei gruppi per sfidarsi nei tornei di giochi a squadre. E per tutto il giorno si alterneranno nel prato i classici giochi di cortile, come Mosca cieca, Strega comanda colore, Un due tre stella, Quattro Cantoni, Rialzo.

Per i bambini il costo del biglietto (ingresso e giochi): è di 8 euro (ridotto a 3 euro per iscritti al FAI e residenti Gornate Olona), mentre per i genitori accompagnatori sarà in vigore la bigliettazione ordinaria (7 euro l’ingresso, gratuito per iscritti FAI e residenti di Gornate Olona).

Per info e prenotazione (consigliata): faitorba@fondoambiente.it oppure 0331 820301.

Nel corso della manifestazione, per il pranzo o uno spuntino, il ristorante La Cucina del Sole Presso il Monastero di Torba preparerà cestini da picnic e sarà aperto per il pubblico.

Per informazioni e prenotazioni: 348 8687196.