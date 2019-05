Dopo le tangenti, serve immaginare una Gallarate diversa

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Movimento Federalista Europeo, dopo gli arresti per tangenti c

Per una Gallarate europea

Le vicende giudiziarie di cui narrano le cronache cittadine in questi giorni mostrano, in piena luce, dove si può arrivare quando la politica diventa puro sistema di potere, fine a se stesso. Su questo terreno, la corruzione, il malgoverno e l’affarismo economico diventano ingredienti per la conservazione e la riproduzione del potere stesso.

Riscoprire le ragioni dell’etica in politica, dell’onestà dei singoli, della trasparenza amministrativa e della correttezza imprenditoriale è necessario ed è il punto sul quale la città, le categorie imprenditoriali e professionali, la politica e i cittadini devono impegnarsi a ripartire, con una svolta politica necessaria e imprescindibile.

Ma non basta. Occorre interrogarsi pure sul “progetto di città” che Gallarate (e il territorio circostante) deve darsi in prospettiva. Senza un progetto chiaro non si costruisce un futuro diverso.

Non c’è futuro di sviluppo sostenibile lungo le vecchie vie della cementificazione o dell’utilizzo partitico (o personale) delle aziende di servizio pubblico.

Gallarate ha bisogno di ripensare se stessa nel rapporto, circa il sistema dei trasporti e dei servizi, con l’area metropolitana di Milano, città europea. Pensare questo è un compito della politica.

Gallarate ha bisogno di ripensare se stessa come uno dei possibili snodi, nel sistema della produzione dei beni materiali e di erogazione di servizi, lungo il nuovo asse comunicativo tra il Mare del Nord e il Mediterraneo. Pensare questo è un compito della politica.

Sono le vie di comunicazione che hanno determinato, nel corso della storia, lo sviluppo delle città, qualificandone la vocazione.

La risposta alla corruzione, al malgoverno, all’affarismo deve essere, allora, quella di un progetto per una “Gallarate europea”.

MFE – sez. Gallarate