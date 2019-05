Come leggere i messaggi di vostro figlio adolescente: applicazioni per spiare Whatsapp

Il momento dell’adolescenza e della pre-adolescenza è cruciale per la formazione dei giovani adulti. Un periodo di crescita e cambiamento che spesso si accompagna a traumi più o meno pesanti: durante l’adolescenza i ragazzi sono molto più sensibili verso tanti stimoli che spesso i genitori non possono controllare. Avere un dialogo con i propri figli a quell’età non è il massimo e molti lo sanno: le conversazioni non sono spesso sincere e i ragazzi si nascondono dietro false verità.

Sono quindi molti i genitori che vorrebbero concedere maggiore libertà ai propri figli, ma altrettanti hanno paura delle conseguenze del Web. Tra i mille lati positivi che le nuove tecnologie ci offrono, c’è anche qualche conseguenza e i giovani sono statisticamente più esposti. Essendo inesperti sul Web potrebbero cadere in qualche “tranello” oppure visionare contenuti che non sono adatti alla loro età.

Per questo motivo molte aziende hanno istituito servizi per controllare i telefoni dei propri figli e leggere conversazioni Whatsapp, controllare le chiamate in uscita e in entrata e tanto altro ancora. Quale applicazione scegliere, però? Il web è pieno di annunci fallaci di compagnie che offrono servizi irrealizzabili: potrebbe essere una truffa economica ed un tentativo di furto di dati personali. Per evitare il danno e la beffa, quindi, consigliamo sempre di affidarsi a compagnie serie e che sono ben recensite dagli utenti. Una di queste compagnie è proprio mSpy, vediamo come funziona la loro app per spiare Whatsapp.

mSpy: Come installarla e come funziona

Utilizzare mSpy è molto facile e non richiede alcuna competenza informatica particolare: è tutto guidato e le funzioni sono di facile utilizzo. Il primo passo è accedere al sito web di mSpy ed acquistare il pacchetto che più vi interessa, dopo il pagamento vi sarà spiegato come scaricare l’applicazione sul telefono di vostro figlio, diventando poi invisibile. Una volta installata quest’applicazione (tutto il procedimento richiede meno di cinque minuti), potrete controllare a distanza e da remoto il telefono di vostro figlio. Non sarà più necessario averlo fisicamente, ma dal vostro telefono potrete controllare tutte le sue conversazioni di Whatsapp, tutte le chiamate e tanto altro.

Infatti non tutti i giovani utilizzano Whatsapp per chattare con amici e conoscenti. Esistono tante altre applicazioni meno conosciute che permettono di chattare senza limiti, anche con persone sconosciute. mSpy riesce a tracciare anche quella, garantendo piena operatività con Skype, Snapchat e tante altre applicazioni di messaggistica. L’app permette anche di tenere sempre attiva la posizione e quindi conoscere sempre in tempo reale dove vostro figlio veramente si trovi.

mSpy è uno strumento molto utile che può servire ai genitori per essere molto più tranquilli ed aiutarli ad iniziare un dialogo vero e sincero con i propri figli, anche quando questi sono sfuggenti. Potrebbe essere quindi un mezzo per comprendersi ulteriormente e superare le divergenze ed i frequenti conflitti. In fondo non è giusto privare i vostri figli della tecnologia alla moda, ma è altrettanto giusto controllare le loro attività per proteggerli da contatti e situazioni indesiderate.