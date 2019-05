Legnano corsaro in Alto Adige

(Foto Facebook – A. C. Legnano Calcio)

Il Legnano strappa un fondamentale successo in terra altoatesina e fa un passo importante verso la Serie D. Diverse le soddisfazioni per le varesotte, l’Eagles fa il colpo e sale in seconda.

ECCELLENZA

Ottima vittoria per il Legnano, che vince 2-1 in casa dell’Obermais e ipoteca il passaggio al secondo turno. I lilla dovranno ora affrontare il ritorno domenica 16 maggio al “Mari”.

Ancora in stallo i playout tra Union Villa Cassano e Castanese, in attesa della sentenza sulla penalizzazione del Varese.

PROMOZIONE

Pareggio interlocutorio per la Rhodense. Termina 0-0 la gara degli arancioni del Girone A di Promozione in casa del Vighignolo. Ritorno programmato per le ore 20.30 di mercoledì 22 maggio a Rho.

PRIMA CATEGORIA

Pareggio positivo per il Gorla Maggiore. Sul campo dell’OlimpiaGrenta (Lecco) i gorlesi strappano un 1-1 che dovranno difendere mercoledì 22 maggio (ore 20.30) in casa nella gara di ritorno per puntare al quarto e ultimo turno.

SECONDA CATEGORIA

Due vittorie su due per le varesotte ai playoff. La Crennese Gallaratese vince 2-1 in casa contro il Sesto 2010. Ora i gallaratesi dovranno difendere il successo dell’andata mercoledì 22 maggio (ore 20.30) nella gara di ritorno a Sesto ed Uniti (Cremona).

Vittoria più ampia per il Bosto, che a Capolago vince 4-0 sulla Cavese e si facilita la vita per la gara di ritorno, in programma mercoledì 22 maggio (ore 20.30) a Cava Manara, in provincia di Pavia.

TERZA CATEGORIA

Anche la finale va contro i pronostici. Viene promossa in Seconda Categoria l’Eagles Caronno, che fa il colpo andando a vincere 2-0 a Jerago con Orago contro la Jeraghese.