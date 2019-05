Leonardo e il cammino: da Malpensa a Roma a piedi

Scendere dall’aeroporto e mettersi subito in cammino. Da Malpensa si può e un gruppo di persone lo ha già sperimentato grazie a una delle iniziative proposte dall’Associazione Cammino di Sant’Agostino.

Sedici chilometri in tutto per arrivare a Busto Arsizio. Partenza da Volandia, subito alle spalle dell’aeroporto e da lì si percorre la strada adiacente allo scalo fino a Ferno e successivamente, Busto Arsizio.

Il tracciato costeggia la strada e si snoda lungo marciapiedi e passaggi ciclopedonali, attraversando per un tratto il bosco, in totale sicurezza.

L’iniziativa proposta da Renato Ornaghi si inquadra in una serie di eventi compresi i cammini dedicati a Leonardo a 500 anni dalla morte del genio. Un percorso che collega cinquanta santuari mariani in Lombardia, toccando Milano e Pavia.

L’aeroporto apre tante possibilità per i camminatori provenienti da tutto il mondo e anche italiani. Il percorso che collega lo scalo della brughiera con Busto Arsizio permette di entrare subito in una via storica come la Francisca che poi a Pavia si innesta nella Francigena per arrivare fino a Roma.

Esistono altre possibilità:

Il Cammino di Sant’Agostino che prevede una notevole estensione da Pavia a Genova, passando per il Naviglio Grande prima e la Via del Sale poi o il tratto che collega Milano a Monza, lungo i canali Villoresi e Martesana; oppure con un treno fino a Varese e da lì in autobus a Lavena Ponte Tresa, incamminandosi poi sulla Francisca.

Nella mattinata del 5 maggio è stato percorso il tratto da Volandia a Busto Arsizio, camminando per lo più su asfalto e attraverso i centri abitati. Un suolo duro e poco confortevole, ma anche un collegamento di grande utilità.