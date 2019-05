l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni si prepara all’Open Day

Sabato 18 maggio è in programma un nuovo Open Day per l’anno accademico 2019/2020 dell‘Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. Tutti coloro che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Accademia potranno accedere alla sede di Villa Calcaterra (via Magenta 70) dalle 14.30 alle 16.30 e visitare le aule e i laboratori.

A dare il benvenuto la direttrice Minnie Ferrara, che descriverà le peculiarità dell’Istituto e sarà a disposizione degli interessati per rispondere a eventuali domande.

Alcuni docenti spiegheranno nei dettagli i loro corsi, in particolare Paola Nasini per “Produzione e regia pubblicitaria internazionale”, Ciro Tomaiuoli per “Tecniche di ripresa”, Matteo Andreolli per “Introduzione alla regia” e Stefano De Maco per “Vocal Acting”. Saranno presenti anche Elisabetta Seratoni e Barbara Zocchi, insegnanti di tecnica classica e nella direzione di Aretè, scuola di danza con la quale l’Istituto Antonioni collabora dall’anno accademico in corso.

L’Open Day prevede una live performance degli studenti aspiranti attori, coordinati da un docente di recitazione, e un breve estratto da Charlie nel mondo di cioccolato, musical prodotto da Areté, in scena il 13 maggio al Teatro Sociale Delia Cajelli.

L’impostazione generale della didattica dell’Istituto, con il dettaglio dei corsi, può essere consultata alla pagina http://www.istitutoantonioni.it/piano-di-studi/. Il percorso di studi ha una durata triennale; il primo anno fornisce basi comuni, mentre gli insegnamenti del secondo e del terzo anno variano in base all’indirizzo formativo scelto: regia/filmmaking o recitazione. In entrambi i casi la preparazione è completata da laboratori, esercitazioni e Masterclass. I posti disponibili per l’anno accademico 2019/2020 sono 25.

Sabato 18 maggio la segreteria dell’Istituto sarà aperta, sempre dalle 14.30 alle 16.30, per le informazioni pratiche e burocratiche. Sarà possibile anche compilare direttamente il modulo per la preiscrizione, che è già disponibile sul sito dell’Istituto, al link http://www.istitutoantonioni.it/iscrizioni/preiscrizioni/. I colloqui di selezione per coloro che sono già in possesso di diploma di scuola superiore si tengono su appuntamento, telefonando al numero 0331/070847 oppure inviando una mail all’indirizzo segreteria@istitutoantonioni.it.