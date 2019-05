Nuovo logo per Tilo: “Ancora più unite Lombardia e Canton Ticino”

Svelato a Bellinzona il nuovo logo di Tilo, l’azienda di trasporti ferroviari che unisce Milano e Varese alla Svizzera. Una cerimonia che si è svolta nella mattina di martedì 14 maggio a Bellinzona, a cui hanno partecipato i vertici di Trenord, Tilo, Regione Lombardia, Canton Ticino e molti altri.

A introdurre il nuovo logo dell’azienda è stato Denis Rossi, direttore generale di Tilo: «In soli 15 anni di attività Tilo si è conquistata i suoi 16 milioni di viaggiatori l’anno, diventando per loro “il tilo” non il treno che porta in Svizzera. Questo è il miglior risultato che potessimo ottenere, soprattutto se si considera anche il potenziamento del collegamento con Malpensa, ormai passato a un treno ogni ora. Ora vi mostriamo il nuovo logo che nella “T” riunisce i colori del Canton Ticino, il blu e il rosso, con il verde della Lombardia. Siamo di fronte all’inizio di qualcosa di nuovo che guarda al futuro e alla crescita di questa realtà che ha ancora tanto da dire».

Soddisfatto anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: «Abbiamo messo insieme i nostri colori e mettere insieme i colori ha sempre un significato importante. Tilo è l’esempio di collaborazione transnazionale che dà risultati ottimi. Noi crediamo che questo territorio abbia un’unicità sia dal punto di vista economico che turistico. Un territorio che ha grandi potenzialità per il futuro». Per Marco Piuri, presidente del consiglio di amministrazione di Tilo, «Oggi per me è una giornata significativa, è un passaggio ulteriore di questa crescita. Quello di cui possiamo garantire che questa azienda che oggi ha 15 anni, ha un grande futuro davanti a sé. Questo nuovo logo ha un significato importante. che collega due pezzi di territorio che hanno tanto da dare.

Al termine della cerimonia, a cui erano presenti anche Claudio Zali, consigliere di Stato in Canton Ticino e direttore del dipartimento del territorio, e Claudia Terzi, assessore alle infrastrutture e trasporti della Lombardia, sono stati svelati anche i nuovi treni con il logo appena svelato.