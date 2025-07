Giovane aggredito e rapinato a Bellizona con una pistola finta: tre arresti

Una rapina avvenuta nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio 2025 nel Bellinzonese ha portato all’arresto di tre persone, mentre è al vaglio la posizione di un minorenne. A renderlo noto sono il Ministero pubblico e la Polizia cantonale, che hanno ricostruito i primi dettagli dell’accaduto.

Poco prima dell’una di notte, in via Cancelliere Molo a Bellinzona, un giovane è stato avvicinato da più persone, minacciato con una pistola – risultata poi non autentica – e percosso, riportando diverse contusioni.

A seguito dell’allarme, è stato attivato un dispositivo di ricerca immediato, condotto dalla Polizia cantonale con il supporto della Polizia Città di Bellinzona. Le forze dell’ordine sono riuscite a localizzare e fermare i tre sospetti all’interno di un appartamento situato in via Zorzi.

I fermati sono un 18enne cittadino svizzero e una 20enne cittadina brasiliana, entrambi domiciliati nel Mendrisiotto, e un 25enne richiedente asilo di nazionalità senegalese, residente nel Canton Lucerna. Le ipotesi di reato formulate a loro carico sono di rapina, furto e infrazione alla Legge sulle armi.

È inoltre coinvolta una quarta persona, minorenne, la cui posizione è al momento oggetto di valutazione da parte della Magistratura dei minorenni. Nei suoi confronti non è stata disposta alcuna misura restrittiva della libertà.

L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Chiara Buzzi e dalla Magistratura dei minorenni, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e le singole responsabilità.