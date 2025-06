Cade da un albero durante la potatura, grave un uomo di 76 anni nel Bellinzonese

Grave infortunio nel pomeriggio di lunedì 9 giugno a Sant’Antonino, nel Bellizonese, dove un cittadino svizzero di 76 anni è rimasto vittima di una caduta mentre stava effettuando lavori di potatura.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia cantonale, l’incidente è avvenuto poco prima delle ore 15:00 in via Cima Paese. L’uomo era intento a potare una pianta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato da un’altezza di circa 5 metri.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e un equipaggio della Rega. Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell’incidente, il 76enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, l’uomo avrebbe riportato gravi ferite. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.