Mini Marcia verso la Spagna, nel parco di Albusciago

Si svolgerà domenica 26 maggio dalle ore 14 la seconda Mini Marcia di Albusciago, che questa volta porterà i bambini alla scoperta della Spagna. Nocciolino, la mascotte dell’associazione Il Bosco di Sumirago farà da guida ai piccoli partecipanti in una passeggiata tra gli alberi alla scoperta di storie, musiche e tradizioni del paese iberico.

L’iniziativa è inserita nel programma della Fiesta del Bosco, promossa dall’associazione per tutta la giornata di domenica nel parco comunale di Albusciago dove, a partire dalle ore 9.30 Corrado Mascarello del Parco avventura di Quinzano, guiderà i partecipanti in una prova gratuita di Nordic Walking.

Alle ore 12 aprirà lo stand gastronomico e per tutto il pomeriggio, saranno proposti giochi per i bambini.

Il Parco comunale di Albusciago è in via Lega figli del lavoro, a Sumirago.

Per maggiori info o in caso di maltempo consultare la pagina Fb dell’associazione Il Bosco.