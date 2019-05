Nada+ Friends in concerto al Castello Sforzesco di Milano, giovedì 11 luglio. Dopo il sold out al Circolo Magnolia e la partecipazione al Festival di Sanremo, con la vittoria nella serata dei duetti assieme a Motta, NADA torna in concerto a Milano nella splendida cornice del CASTELLO SFORZESCO.

Sarà un concerto/evento importante e sul palco con Nada ci saranno le partecipazioni speciali di John Parish, The Zen Circus e Motta.

Attualmente in tour per presentare “È un momento difficile, tesoro”, il suo nuovo album di inediti, l’artista continua a riscuotere il favore di un numeroso pubblico: in questa primissima parte di tour, infatti, Nada ha registrato ben 7 sold out, confermandosi interprete e autrice dalla classe e dalla sensibilità uniche.

Per presentare il nuovo album, Nada ha partecipato ad importanti trasmissioni, come “Quelli che il calcio” (Rai2), “Save the date” (Rai5 e in replica su Rai3), “Di Martedì” (La7), “Linea Notte” (Rai3) ed è stata ospite ai microfoni di diverse radio nazionali, tra cui Radio Capital, Radio24, Rai Radio1 e Rai Radio2.

Inoltre, un suo intero concerto è stato trasmesso in diretta su Rai Radio2 per “Radio2live”.

L’album “È un momento difficile, tesoro” vede il ritorno alla produzione di John Parish (già produttore di PJ Harvey, Eels, Giant Sand, Afterhours ed altri), che torna al fianco di Nada dopo lo splendido lavoro fatto nell’album “Tutto l’amore che mi manca” (2004).

Album in cui si ritrova la vita, il pensiero e l’amore di cui Nada è capace, “È un momento difficile, tesoro” è stato anticipato dall’uscita del singolo “Dove sono i tuoi occhi”, accompagnato da un videoclip, diretto da Francesco Cabras, girato al Macro-Asilo, museo di arte contemporanea di Roma, seguito dal secondo brano estratto, la title track “È un momento difficile, tesoro”.

Link al video “Dove sono i tuoi occhi” su YouTube: https://youtu.be/_LPgTzucH88

Link al video “È un momento difficile, tesoro” su YouTube:



Protagonista della musica italiana, Nada fin dai suoi esordi firma alcuni dei grandi successi italiani divenuti internazionali. La sua “Senza un perché”, ad esempio, è stata recentemente inserita da Paolo Sorrentino all’interno della colonna sonora della serie TV “The Young Pope”, un successo mondiale distribuito in oltre centoquaranta paesi.