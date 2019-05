Nella profondità dei sentimenti

Si apre domenica 26 maggio, inaugurazione ore 17,30 presso a Villa Pomini in Castellanza la mostra di pittura di Annibale Vanetti dal titolo “Dal profondo”.

Le tele in esposizione altro non sono che luoghi del proprio spazio pittorico-sentimentale, immagini. segni cromatici che attraverso continue velature si impongono come momenti di una personale esperienza. Un’esperienza visiva che trova nella pittura una dimensione di vita, un proprio esistenziale percorso. Tele, che private intenzionalmente di un proprio centro visivo si mostrano, ai nostri sguardi, nella loro ben definita totalità cromatica.

Composizioni lontane da ogni naturalismo e che nell’indistinto delle proprie singolarità cromatiche mostrano orizzonti visivi pieni di una nuova intensità luminosa. Le Pitture di Vanetti, in questa nuova avventura, escono così dalla cupezza di certe memorie d’acqua e nella nuova esibita profondità cromatica di cui si sono fatte testimonianza, attraversano antichi e più presenti ricordi, compreso le drammaticità di una personale storia, con i possibili sensi di colpa, la gratuità di una naturale dimensione d’esistenza, la gratuità del dono e degli affetti e, nella loro atmosferica fissità cromatica, si accampano immersi da una luce intensa, viva.

Visioni oniriche d’una intensità luminosa ben giocati nei riflessi che le varie sovrapposizioni di colore sanno produrre, tesi verso una dimensione di infinito, di cercata sacralità. Un viaggio che dall’inconscio dell’autore, attraverso la leggerezza dei colori va al di là dei sottili simbolismi, delle metafore, e da ogni personale storia per farsi voce di nuove storie di vita, di una nuova cercata umanità.

L’esposizione sarà inoltre accompagnata, nella stessa serata di domenica 26, da un concerto a cura della Scuola di Musica “Città di Castellanza” con la Soprano Nicoletta Martone e dai Violinisti: Sofia Maravai e Francesco Lerro, mentre Domenica 16 giugno 2019, sempre alle 18 l’attore Antonio Zanoletti eseguirà un Reading poetico “Parole dal profondo”, accompagnato da brani musicali eseguiti al piano forte dal maestro Marco Colombo

Superfici del profondo

Annibale Vanetti

Villa Pomini, Castellanza

Dal 26 maggio al 16 giugno

Catalogo a cura di Tommaso Evangelista

Orari: Venerdì e Sabato 15/19, Domenica 10/12 – 15/19