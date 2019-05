Nuovi allori regionali per la Pro Patria Bustese Twirling

Al Pala Bisterzo di Busto Arsizio si sono chiusi i campionati regionali Lombardi serie B della Federazione Italiana Twirling.



Ottime le performance di tutte le atlete in gara della società bustocca.

Il Duo Senior conquista il bronzo regionale, le individualiste portano a casa buoni piazzamenti e Sofia Chiarelli (free style junior B) si qualifica quarta, ad un passo dal podio.

Il team junior dopo l’esecuzione si aggiudica il primo posto in quest’ultima fase regionale e alla presenza dell’Assessore allo Sport di Busto Arsizio Gigi Farioli e all’Assessore CONI Lombardia, rappresentante DSA Federigo Ferrari Castellani, le atlete vengono elette“Campionesse regionali” 2019.

Questi risultati permettono alla società di staccare il pass per accedere al Campionato Nazionale serie B con:

TEAM JUNIOR (Antonaci Ambra, Bigotta Maddalena, Chiarelli Sofia, Lorenzin Giorgia, Rossetti Elisabetta, Sade Loredana, Vignati Sofia)

DUO SENIOR (Bubbo Alice, Danubio Daniela)

FREE STYLE JUNIOR Chiarelli Sofia

Ecco le parole del Presidente Societario Marco Re Dionigi: «Dopo il titolo regionale in serie C del Gruppo Coreografico Junior, abbiamo centrato un altro importante titolo. Non posso che ringraziare le mie atlete, tutto lo staff tecnico: gli allenatori federali Stefanazzi Chiara, Scaburri Stefania, Stefanazzi Vera, Lascala Hilary, gli allenatori FGI Zeroli Francesca e Nardi Veronica; la Dirigenza e i genitori sempre pronti ad aiutarci e a sostenerci».