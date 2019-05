Resistenza a pubblico ufficiale e detenzione a fini di spaccio: denunciato un cittadino italiano residente a Cesate.

I fatti martedì 28 maggio, alle ore 21.30: la Polizia Locale di Saronno è stato intimato l’alt al conducente di un’auto, il quale decideva di non fermarsi in quanto sprovvisto di assicurazione. Gli agenti sono partiti all’inseguimento e l’automobilista è stato bloccato a Cesate.

La persona fermata, un cinquantaduenne italiano di Cesate, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti: era in possesso di 5 grammi di eroina, 1,5 grammi di cocaina, 3 grammi di hashish, 690 euro in contanti, cellulare e bilancino di precisione. Sequestrata anche l’auto sulla quale viaggiava (una Fiat Punto).

«Ringrazio i nostri agenti che con determinazione proseguono l’importante lavoro di presidio e controllo del territorio. Per la mia amministrazione il tema della sicurezza rimane centrale ed operazioni come queste lo testimoniano. Non bisogna mai abbassare la guardia perché riuscire a risolvere il problema dello spaccio è molto difficile e richiede impegno: noi stiamo mettendo in campo azioni concrete e i risultati si vedono», lo dichiara il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.