“Il rito ambrosiano” di Maroni fa tappa a Gorla Minore

Pochi mesi fa aveva riempito la sala Campiotti a Varese, durante una delle serate di Glocal, il Festival del Giornalismo Digitale: Roberto Maroni torna questa sera (giovedì) nella sua provincia per presentare il libro ‘Il rito ambrosiano’. L’onorevole sarà infatti a Gorla Minore, per una serata organizzata dalla sezione locale della Lega (Gorla Minore- Marnate).

Durante l’incontro di novembre Maroni aveva spiegato come l’idea di scrivere un libro sulla sua esperienza politica fosse nata durante Expo: “Io e Giuseppe Sala, l’attuale sindaco di Milano, ci trovavamo in iniziative comuni. Eravamo avversari politici ma tutti e due concordavamo sul fatto che potevamo fare tante cose per il bene della collettività. Questo è il rito ambrosiano: la concretezza”. Concretezza, dunque, ma anche “condivisione, coraggio e carità”: valori che Maroni ha approfondito all’interno del suo libro e di cui si discuterà nel corso della serata di Gorla Minore.

Oltre a presentare la sua opera ai gorlesi e a tutti coloro che interverranno alla serata, il dibattito si concentrerà poi su autonomia e sicurezza, come spiegato in una nota dagli organizzatori: “In sintonia con la presentazione, avremo modo di sviluppare temi che riguardano il recente referendum sull’autonomia e la sicurezza del territorio. In sede di dibattito avremo modo di valutare e considerare le nuove politiche che un’Amministrazione attenta deve saper cogliere per garantirsi un futuro sempre al passo con i tempi”.

L’appuntamento è per giovedì 9 maggio alle ore 21 presso l’auditorium Peppo Ferri di Gorla Minore, in via Roma 83. Ingresso libero.