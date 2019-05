Rotaract Clean Italy 2019

Il Rotaract Club Saronno, in collaborazione con Rotary Club Saronno e Leo Club Saronno Del Teatro e con il patrocinio del Comune, organizza la seconda giornata di “Clean Italy”. L’evento si terrà in via Vittorio Veneto angolo via Antici a Saronno, presso il muro di recinzione della scuola Ignoto Militi, sabato 11 maggio a partire dalle ore 8:30.

La finalità del service è l’eliminazione di scritte e graffiti vandalici dai muri e dai monumenti cittadini, con l’obiettivo di preservare la bellezza della città.

Nondimeno, questa attività si prefigge la missione di sensibilizzare sempre più cittadini, soprattutto giovani e giovanissimi, riguardo l’insidiosa piaga del vandalismo, che affligge buona parte delle città italiane e del mondo, mettendo in risalto quanto ciascun individuo possa fare per rendere la propria città più vivibile.

Forti del successo del primo evento, tenutosi il 14 aprile 2018 in collaborazione con il Collegio Arcivescovile A. Castelli e che ha interessato la riqualificazione del muro di cinta della Prepositurale, il Club ha voluto estendere il progetto anche ad altre associazioni del territorio per riportare decoro laddove atti vandalici hanno deturpato le vie della nostra città.

Il Rotaract è club di servizio dedicato ai giovani under 30 patrocinato dal Rotary ed attivo sul territorio in campo culturale, sociale e umanitario. Per maggiori informazioni rotaractclubsaronno.org.