Scivoli e gonfiabili, andare in piscina diventa uno spasso

La chiusura delle scuole si avvicina e gli impianti di Saronno Servizi Ssd si preparano per l’estate: sono tante le novità di quest’anno che renderanno più piacevole la permanenza in piscina. Oltre agli acquascivoli installati nel 2018 verrà posizionato nei prossimi giorni in vasca interna anche un gonfiabile wibit ad uso di tutti i frequentatori della struttura e per aumentare la sicurezza di tutti gli utenti verrà inaugurata una nuova infermeria.

Saronno Servizi SSD ha organizzato nell’impianto estivo in via Miola 5 l’evento “Coloriamoci d’estate” che domenica 26 maggio dalle ore 13.30 fino alle ore 20.30, assicurerà sport e divertimento a tutti i partecipanti.

Nell’area esterna verranno allestiti i gazebo degli sponsor e saranno distribuiti i programmi aggiornati di tutte le iniziative: le attività acquatiche in piscina, i nuovi corsi in palestra in collaborazione con Sistemha e i flyer del Campus Estivo 2019.

Tutti gli ospiti della Piscina di Saronno saranno immersi in un tripudio di luci, colori e musica, in particolare i più piccoli: Claraland presenterà un’animazione con giochi di gruppo, bolle di sapone, truccabimbi e babydance. Il bar e il servizio di ristoro saranno aperti per tutta la durata dell’evento.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno degli impianti di via Miola 5 e sarà permesso ai visitatori accedere a tutte le attività previste.

Ecco il programma della giornata:

• Ore 13.30 – Accredito Aquafitness OKEO Academy

• Ore 14-17 – Aquafitness OKEO Academy, Special Guest Gaia Morizzo, master trainer a livello internazionale: Aquacircuit, AC/DC Hit, Step Emotion, The 80’s. Partecipazione aperta a tutti gli amanti dell’Aquafitness.

• Ore 17.00 – Spettacolo/esibizione del pittore Fabrizio Vendramin, che eseguirà dal vivo il ritratto del Nuotatore Ignoto.

• Ore 17.45 – Staffette di nuoto multi-settore con Vittorio Croci, presentazione ed evoluzione della scuola di nuoto, dai baby nuotatori ai teenager

• Ore 18.00 – Novità 2019 – Presentazione del Paddle Tennis, sport estremamente dinamico simile al tennis e adatto ad ogni età, in collaborazione con University of Tennis.

• Ore 18.30 – Apericena al Bar Stel situato all’interno della struttura di via Miola 5 (aperitivo a pagamento)

“Dopo il successo della stagione invernale 2018/2019 che ha visto il miglioramento delle nostre strutture e un’infinita varietà di corsi e attività dedicati ai cittadini, abbiamo voluto continuare sull’onda delle novità”, spiega Katia Mantovani, amministratore unico di Saronno Servizi SSD. “L’organizzazione di questo grande evento di inaugurazione della stagione estiva è per Saronno Servizi SSD l’occasione perfetta per presentare ai Saronnesi un programma corsi rinnovato ed ampliato, nell’ottica di continuo miglioramento e dedizione all’insegnamento che ci contraddistinguono da sempre, offrendo molti nuovi spunti a chiunque sia interessato al benessere e alle attività per tutta la famiglia”.