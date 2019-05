Il sindaco Antonelli ringrazia Comerio e si congratula con Grassi

Il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore all’Industria Manuela Maffioli si congratulano con il bustocco Roberto Grassi eletto oggi presidente dell’Unione Industriale della Provincia di Varese: «Complimenti a Roberto Grassi per un risultato meritato che rende onore all’imprenditore e alla persone capace che è. Un ringraziamento vero e grande a Riccardo Comerio per come ha saputo rappresentare non solo l‘associazione, ma anche il territorio di cui è espressione. Si tratta di un passaggio di testimone di altissimo livello che qualifica l’associazione, ma anche il territorio del basso Varesotto che resta così altamente rappresentato nella sua forte vocazione imprenditoriale che sta dando una grande lezione del saper fare impresa anche in momenti non facili a livello generale. Auspichiamo di poter continuare con il nuovo presidente il rapporto di concreta collaborazione nell’interesse della comunità che a diverso titolo rappresentiamo».