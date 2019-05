Torna Bicipace: solidarietà e colori arcobaleno sul Ticino

Domenica 19 maggio torna Bicipace, l’iniziativa promossa da Legambiente che lo scorso anno ha registrato l’adesione di oltre duemila ciclisti.

Diversi i punti di partenza per una carovana in bicicletta attraversa i territori del varesotto e dell’alto milanese, portando i colori dell’arcobaleno in ben 44 comuni: da Abbiategrasso a Gallarate, passando da Somma Lombardo, Olgiate, Legnano e ancora Busto Arsizio, Saronno, Castellanza, Lainate, Rho e tanti altri.

L’arrivo per tutti è previsto alla splendida Colonia Fluviale di Turbigo per un pranzo conviviale sano, naturale e a basso impatto ambientale. Il programma prevede anche momenti di musica e intrattenimento con i Rock Around The Pop e Mike Pastori & His New Dodos.

Per i più piccoli ci saranno i laboratori di scoperta degli strumenti musicali e l’animazione a cura di Mattamondo, il Truccabimbi, e poi la visita guidata al Mulino del Pericolo. Per un pomeriggio di relax, spazio ai massaggi a cura dell’associazione Shiatsu Xin. L’area ospiterà i banchetti informativi e gli spazi espositivi messi a disposizione di tante associazioni.

Bicipace è una manifestazione conviviale e di solidarietà a sostegno di due progetti “Dalla strada alla scuola: far crescere la comunità”. Il primo riguarda l’Associazione Orientamenti di Torino, che a Lamayuru, una piccola comunità isolata nel Ladakh, regione himalayana dell’India ad oltre 3500 metri di altitudine, si occuperà di ristrutturare il tetto e gli infissi delle finestre della scuola. Grazie anche ai fondi raccolti nella precedente edizione della biciclettata, è stato possibile costruire un ostello che ospita 50 bambini che arrivano da lontano o che hanno i genitori impegnati nelle attività agricole, consentendo loro di rimanere a scuola per tutta la settimana, trovandovi spazio, pernottamento, cibo e assistenza educativa.

Il secondo è un progetto dell’associazione Cam To Me in Cambogia, dove collabora nelle attività formative della scuola professionale di Banteay Priep che ospita disabili fisici e mentali.

Per informazioni sui tutti i percorsi, gli orari delle partenze nei diversi comuni e prenotazioni: www.bicipace.org.