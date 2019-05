Vuoi una vacanza diversa? Prova quella in barca!

La bella stagione porta con sé il desiderio di vacanza e la voglia di conoscere luoghi nuovi e di divertirsi in compagnia della propria famiglia o dei propri amici. In particolare, l’estate invita a recarsi al mare, per fare il pieno di sole e di spiaggia. L’Italia (come anche la Spagna, la Grecia o la Croazia) vanta chilometri di coste di diverso genere, da quelle sabbiose a quelle ricche di scogli e anfratti, con un mare cristallino e lidi imperdibili, agognata meta delle sospirate ferie.

Alcune delle spiagge più belle e famose sono, però, tanto ambite da richiedere un arrivo di prima mattina, per potersi accaparrare un posto, mentre altre sono raggiungibili solo con tanta fatica o via mare.

Noleggiare una barca diventa, quindi, un ottimo sistema per ovviare a tutti i disagi e potersi recare in qualsiasi località si desideri, da quelle più gettonate a quelle meno conosciute o più fuori mano. Con una barca, si ha un posto sicuro e riservato in prima fila per fare un bagno o stendersi pigramente al sole, senza nessun’altra preoccupazione. Il noleggio di una barca può essere utile non solo per navigare in mare, ma anche per visitare i bei laghi italiani, oppure le zone ricche di fiumi e canali navigabili, come per esempio l’Olanda, la Germania, la Scozia o la Francia.

Barche & Co., proposte per tutti

Le imbarcazioni disponibili per il noleggio sono di diverso tipo, per soddisfare qualsiasi esigenza sia per quel che riguarda il numero di giorni di utilizzo, sia in relazione al numero di persone da ospitare e al “taglio” della vacanza. Brevi escursioni di qualche ora possono essere affrontate con comodi gommoni o veloci motoscafi, muniti delle sole dotazioni di base (posto dove stendersi o stare al riparo dal sole, eventualmente una doccetta), mentre per veri e propri soggiorni sono necessari cruiser e cabinati con cuccette, bagni e accessori per preparare i pasti. Per una vacanza all’insegna del lusso, è possibile noleggiare yacht con optional e rifiniture di alto livello, magari completi di skipper ed equipaggio. Inoltre, si può prediligere un’elegante barca a vela, per muoversi in sintonia con la natura, oppure un veloce mezzo a motore, per sfrecciare tra un luogo e l’altro. Per esperienze ancora più particolari, si possono noleggiare un caicco o un catamarano, o richiedere barche da pesca o equipaggiate per lo snorkeling!

Come noleggiare una barca

Per trascorrere una vacanza in barca all’insegna del divertimento, senza problemi e in tutta sicurezza, è necessario affidarsi a un noleggiatore esperto e affidabile. Nautal è a tua disposizione con un catalogo di moltissime proposte di mezzi a noleggio, in Italia e all’estero, di cui garantisce la qualità. Lo staff di Nautal ti può consigliare il mezzo più adatto al tipo di vacanza che hai in mente, aiutarti con il disbrigo delle pratiche di noleggio e assicurazione e suggerirti eventuali skipper o equipaggio.