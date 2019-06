Al cinema tra horror e commedia

I morti non muoiono, commedia horror diretta da Jim Jarmusch, uscirà al cinema giovedì 13 giugno. Centreville, cittadina della sonnolenta provincia americana: all’improvviso la luna splende in pieno giorno, gli animali mostrano comportamenti insoliti e si verificano strani episodi: sembra che i defunti non muoiano, anzi, vengono visti uscire dalle tombe e inseguire gli abitanti per mangiarli…nel cast figurano tanti volti noti di Hollywood come Bill Murray, Chloë Sevigny, Steve Buscemi ma anche celebrities nelle vesti di attori: Iggy Pop e Selena Gomez.

Giorgio Tirabassi dirige ed interpreta Il Grande Salto, al cinema dal 13 giugno. Rufetto e Nello sono due rapinatori non molto furbi: dopo aver trascorso 4 anni in carcere, non demordono e decidono di ritentare, con un colpo che potrebbe cambiare la loro vita. Gli ostacoli però appaiono insormontabili e i due protagonisti si persuadono che la sfortuna li stia perseguitando.

Blue my mind – il segreto dei miei anni è un film di Lisa Brühlmann. Mia (Luna Wedler) è un’adolescente da poco arrivata a Zurigo insieme ai genitori. A disagio all’interno della sua stessa famiglia, riflette spesso sull’eventualità di essere stata adottata, sebbene non ne abbia le prove.

Quando il suo corpo inizia a cambiare in maniera improvvisa e non convenzionale, la ragazza capisce di far parte di un altro mondo, che la attrae e spaventa l tempo stesso.