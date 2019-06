Al cinema con Johnny Depp

Il 20 giugno uscirà al cinema Arrivederci Professore, diretto da Wayne Roberts. Richard (Johnny Depp) è un professore universitario, cui viene diagnosticata una malattia che cambierà la sua vita per sempre. La sua reazione è radicale: decide di comportarsi nel modo più libero possibile, senza preoccuparsi di convenzioni e giudizi sociali. Sperimentando nuovi vizi e vivendo pericolosamente, Richard scoprirà la sua vera essenza.

Robert Budereau dirige Rapina a Stoccolma, al cinema da giovedì 20 giugno. 1973, capitale svedese: il rapinatore Lars Nystrom (Ethan Hawke) assalta la Banca Centrale e prende il personale in ostaggio al fine di ottenere il rilascio di prigione dell’amico Gunnar (Mark Strong). Man mano che i giorni passano, Lars e gli ostaggi sviluppano una relazione inedita che verrà definita come “Sindrome di Stoccolma”.

Per chi d’estate cerca il brivido dell’horror arriva La Bambola Assassina, diretto da Lars Klevberg e realizzato dai produttori di IT. Remake del celebre film del 1989, racconta la storia di una giovane madre single che regala al figlioletto una bambola per il suo compleanno. Il giocattolo prende vita e rivela una natura malvagia e oscura…