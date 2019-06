Al corso Tigros protagoniste le basse temperature

Si parla di cotture a bassa temperatura nel prossimo corso Tigros, che si terrà al Buongusto di Busto Arsizio mercoledì 5 giugno 2019.

E a farlo sarà una vecchia conoscenza dei corsi Tigros: Davide Brovelli, chef de Il sole di Ranco. Situato in uno degli scorci più belli del lago Maggiore, Il Sole di Ranco propone la tradizione affiancata alla voglia di sorprendere anche i palati più curiosi.

Nel corso dei suoi 180 anni di vita, il ristorante ha conosciuto ben cinque generazioni differenti di Brovelli, ognuna ben distinta dalla precedente ma tutte legate ai prodotti, ai profumi e alle tradizioni locali.

L’appuntamento è come sempre, dalle 17.00 alle 19.00: il Buongusto di Busto Arsizio è in via Pirandello 9.

I corsi sono gratuiti, ma per partecipare da protagonisti è però importante prenotarsi. Per questo evento le prenotazioni sono chiuse: guardate però sul sito Tigros cosa potrebbe interessarvi, in modo da non perdere le prossime occasioni iscrivendovi al più presto on line .