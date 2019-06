Allieve ed Esordienti in gara a Gorla Minore per i titoli provinciali

Appuntamento con il ciclismo femminile a Gorla Minore, domenica 30 giugno: si disputa infatti il 3° Trofeo Ju Green, gara che assegna le maglie di campionesse provinciali varesine per le categorie Allieve ed Esordienti, ma che sarà anche una sorta di “prova generale” a una settimana dai Campionati Italiani.

L’organizzazione, in seno alla Asd Ju Green, prevede il ritrovo all’auditorium “Peppo Ferri” a partire dalle ore 12; il via alle gare sarà dato alle 14 per le Esordienti e per le 15,15 per le Allieve. Le Esordienti gareggeranno sul circuito della Valle Olona, quattro tornate da 8 chilometri ciascuna tra Gorla Minore, Olgiate Olona e Solbiate Olona. La prova delle Allieve prevede invece una tornata iniziale di 20 chilometri prima di sei giri sul circuito della Vallo Olona.

Oltre all’impegno organizzativo, la formazione di casa della presidente Papeschi proverà anche a cogliere risultati importanti a livello sportivo. Al via la campionessa regionale Esordienti I° anno Camilla Colombo insieme a Francesca Camiolo, Alessia Rossetti e Sara Ventre. Tra le Allieve la Ju Green schiera Martina Bernasconi Gazzotti, Veronica Boaretto, Ilaria Giani e Stefania Mancani.