Arrivano le condanne, la Polizia esegue tre arresti

Gli agenti del commissariato di Polizia di Legnano hanno eseguito ieri, martedì, tre ordinanze di esecuzione pena nei confronti di un cittadino cinese e due italiani. Il cittadino cinese è stato condannato a 2 anni e un mese per associazione a delinquere finalizzata alla produzione e al traffico di stupefacenti mentre i due italiani sono stati condannati a pene dai 2 anni e 1 mese e 2 anni e 5 mesi per rapina e sequestro di persona. Per tutti e tre si sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio.