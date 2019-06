Ciclista investita in via Schuster

Due ciclisti vittima di incidenti a distanza di poche ora, a Gallarate.

Il primo fatto è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, venerdì 28 giugno, in via 24 Maggio: un uomo di 65 anni è caduto dalla bicicletta mentre percorreva la via ed è stato soccorso in codice giallo dai sanitari del 118. Ricoverato all’ospedale di Gallarate le sue condizioni non sono gravi.

Il secondo incidente, questa volta un investimento, è accaduto intorno alle 10.30 in via Cardinal Schuster 2, zona centrale della città (nella foto). Una giovane di 25 anni è caduta a terra dopo l’impatto con un’auto. Immediati i soccorsi dei sanitari e della Polizia Locale che ha fatto i rilievi di rito. La giovane è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Legnano.