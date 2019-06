Come imparare a fare il sushi

Conoscete i segreti del sushi?

Un cibo esotico diventato di gran moda, fa venire voglia di provare a rifarlo a casa: ma è necessaria una bella pratica per imparare l’arte del sushi.

E proprio sushi e sashimi sono i protagonisti del corso Tigros di Lunedì 10 giugno 2019 che si terrà al Buongusto di Castellanza in via Bettinelli, 10, dalle 17 alle 19.

A raccontarne i segreti saranno gli artigiani di Sushi Daily che preparano i tradizionali Maki, Sashimi e Nigiri nei sushi corner presenti nei TIGROS di Busto Arsizio, Castellanza, Gerenzano e Solbiate Arno.

I corsi sono gratuiti, ma per partecipare da protagonisti è però importante prenotarsi. Per questo evento le prenotazioni sono chiuse: guardate però sul sito Tigros cosa potrebbe interessarvi, in modo da non perdere le prossime occasioni iscrivendovi al più presto on line .