Controlli sulla SS394, fioccano le multe sulla strada per la Svizzera

I carabinieri della stazione di Maccagno, nel corso del mese di maggio, hanno incremento i controlli alla circolazione stradale lungo la s.s. 394, soprattutto per quanto riguarda il traffico dei veicoli diretti da e per la Svizzera.

In particolare, sono state contestate le condotte di quegli automobilisti che, incuranti dei limiti di velocità, frequentemente si mettono in sorpasso nonostante la linea continua oppure sfrecciando per il centro abitato di Maccagno creando anche condizioni di potenziale pericolo per gli attraversamenti pedonali. L’attenzione dei militari verso questa condotta riguarda entrambi i sensi di marcia quindi sia per gli automobilisti italiani che stranieri.

Dall’attività di contrasto sono state elevate in totale 15 sanzioni per “superamento della linea longitudinale”, 10 per divieto di sorpasso con multe che vanno dai 40 ai 167 € a seconda della violazione commessa, con sospensione della patente da 1 a 3 mesi nei casi previsti. Diversi i punti della patente che verranno tolti mediante segnalazione al Ministero dei Trasporti.