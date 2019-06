I corsi Tigros a Gerenzano debuttano con fritti e tempure

Saranno i tradizionali fritti e la nuova tecnica della tempura a dare il via ai corsi Tigros di Gerenzano: un argomento goloso per inaugurare la nuova sede dei corsi, che si terranno al ristorante Buongusto del nuovo punto vendita nella zona del saronnese.

Giovedì 27 giugno 2019 a partire dalle 17 in via Carducci, 21 il primo corso della zona sarà tenuto da un nuovo chef: Michele Mauri proprietario della Piazzetta di Origgio. Mauri è membro di Chic, Charming Italian Chef, associazione che dal 2009 aggrega professionisti della ristorazione il cui comune denominatore è espresso dall’altissimo livello delle preparazioni che propongono.

I corsi sono gratuiti, ma per partecipare da protagonisti è però importante prenotarsi, con la propria tessera Tigros in mano.

Per questo evento le prenotazioni sono chiuse: guardate però sul sito Tigros cosa potrebbe interessarvi, in modo da non perdere le prossime occasioni iscrivendovi al più presto on line .