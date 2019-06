Dal box salta fuori il ciclomotore rubato

Scandagliando l’ambiente dei consumatori di sostanze stupefacenti, gli agenti della sezione investigativa del Commissariato hanno acquisito indizi che li hanno portati ad effettuare perquisizioni nei garage di due abitazioni di Busto Arsizio.

Qui hanno recuperato un ciclomotore rubato in città all’inizio del mese, riverniciato per non essere facilmente riconosciuto dal proprietario e dalle Forze dell’Ordine, nonchè un casco e due giubbotti antivento asportati insieme al mezzo a due ruote.

Il possessore, un italiano da poco maggiorenne ma già gravato da piccoli precedenti, è stato denunciato per ricettazione, mentre ciclomotore e accessori sono stati restituiti al proprietario.