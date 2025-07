Giubileo dei Giovani con Stoà: 187 giovani in partenza per Roma da Busto Arsizio, 33 in bici

Anche Busto Arsizio sarà presente, e in forze, al Giubileo dei Giovani in programma a Roma dal 28 luglio al 3 agosto 2025. Un evento centrale dell’Anno Santo che vedrà protagonisti i ragazzi di tutto il mondo in una settimana di incontri con Papa Leone XIV e momenti di condivisione e fede.

Il gruppo più numeroso della diocesi di Milano

A rappresentare la città saranno ben 187 giovani, un numero che rende Busto Arsizio il gruppo più numeroso dell’intera diocesi di Milano. Il percorso di preparazione è partito già da settembre 2024, grazie all’impegno del Centro Giovanile Stoà, casa e motore della pastorale giovanile cittadina.

«È un risultato di cui siamo davvero orgogliosi e grati» fanno sapere i responsabili della Pastorale Giovanile, che in questi mesi hanno coordinato un percorso fatto di catechesi, incontri culturali, momenti di vita comunitaria e condivisione, insieme ai sacerdoti e ai giovani delle diverse parrocchie della città.

Un cammino di fede condiviso da tutta la città

A partecipare all’iniziativa saranno i giovani delle parrocchie di San Giovanni, San Michele, Madonna Regina, Redentore, Sant’Edoardo, Santi Apostoli, Beata Giuliana e della parrocchia dei frati, in un’esperienza che sarà vissuta non solo come gruppo parrocchiale, ma come comunità cittadina unita.

Il grosso del gruppo partirà la mattina del 29 luglio in treno, ma c’è chi ha scelto una strada più lunga e impegnativa.

Pellegrini in bici: 10 giorni per raggiungere Roma

Saranno infatti 33 i giovani che partiranno domenica 20 luglio alle 7:00 del mattino per raggiungere Roma in bicicletta. Un vero e proprio pellegrinaggio su due ruote, lungo 10 giorni, per arrivare alla meta con la fatica e la gioia tipiche del cammino dei pellegrini.

«Un gesto di testimonianza e condivisione forte, che rende ancora più speciale questa partecipazione» – sottolineano gli organizzatori.