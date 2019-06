Era stato fermato per droga ma viola i domiciliari e finisce di nuovo in manette

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 giugno, i carabinieri della caserma di Somma Lombardo hanno arrestato un ragazzo italiano di 28 anni che era già finito in manette lo scorso 9 maggio dopo un intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gallarate.

In quell’occasione il giovane, col suo motorino, per sfuggire all’alt impostogli dai militari, aveva provato a tagliare loro la strada per imboccare una via contromano, ma era stato prontamente fermato dagli operanti che, al termine della perquisizione personale, veicolare e domiciliare, lo avevano trovato in possesso di diverse dosi di vari tipi di sostanza stupefacente, nonché di un bilancino di precisione verosimilmente utilizzato per dividere la droga.

Al termine del rito direttissimo il giudice per le indagini preliminari aveva disposto gli arresti domiciliari. La settimana scorsa è stato però denunciato dai militari della Stazione di Samarate della compagnia di Busto Arsizio che lo hanno scoperto e controllato mentre si aggirava in paese, violando le prescrizioni imposte.

I Carabinieri hanno quindi immediatamente segnalato l’evasione al Tribunale di Sorveglianza di Busto Arsizio che, considerata l’inottemperanza del giovane, ha deciso di aggravargli la pena disponendo la carcerazione presso la casa circondariale di Busto Arsizio.