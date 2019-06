I Finley ritornano con San Diego, un nuovo singolo dedicato al figlio di Pedro

Dopo la pubblicazione di Armstrong (Gruppo Randa, 2017) e oltre 50 concerti in giro per l’Italia, tra cui l’incredibile sold-out all’Alcatraz di Milano, i Finley tornano con un brano che profuma d’estate.

“San Diego” è il titolo del nuovo singolo: un ritorno alle origini impreziosito da chitarre in levare e da un groove inedito per la band, che con questi tre minuti ci fa respirare la vera atmosfera della West Coast. Un brano totalmente autobiografico, un viaggio verso la citta’ dei Blink 182 e delle spiagge dorate di Baywatch, uno sguardo verso un orizzonte sconosciuto, quello della paternita’. Una dolce, ma energica canzone che Pedro, cantante della band, ha voluto dedicare al proprio figlio Diego, nato lo scorso Febbraio.

L’inedito “San Diego” è contenuto all’interno del disco live “We Are Finley”, in uscita il 17 maggio (Gruppo Randa). Una raccolta dei migliori brani della band registrati dal vivo (distribuita da A1 Entertainment in esclusiva per musicfirst.it e da The Orchard in tutti i digital store).

«We Are Finley ha un obiettivo ambizioso – ha dichiarato la band – quello di tele-trasportarvi davanti al nostro palco, a qualche metro da noi, facendovi vivere e vedere il nostro show, non soltanto ascoltare. Siamo riusciti a racchiudere all’interno di questo disco tutta l’energia di un nostro concerto. Chi è già stato a un nostro live potrà rivivere le stesse emozioni, mentre chi non l’ha ancora fatto fnalmente potrà capire cosa significa.»

Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso), si sono conosciuti tra i banchi di scuola e hanno debuttato nel 2006 con il singolo e omonimo album Tutto è possibile (EMI). Hanno all’attivo 6 album, 3 dischi di platino e possono vantare la partecipazione in alcuni tra i più grandi festival rock internazionali come Rock AM Ring, Rock IM Park, Wireless Festival e Pier Pressure. I loro brani sono diventati la colonna sonora della serie tv animata trasmessa in tutto il mondo LEGO – Legends of Chima e dei mondiali di Formula Uno 2018 e 2019 di Sky Sport F1.

Finley Live è il nuovo tour della band targato BarleyArts che vi accompagnerà in questa lunga e caldissima estate. Queste le prossime date:

Giovedì 13 Giugno – ASOLO (TV), Hi-Fi Music Festival

Giovedì 4 Luglio – CASSAGO BRIANZA (LC), Freccia Rossa Fest

Sabato 6 Luglio – SABBIONETA (MN), Sabbio Summer Fest

Venerdì 12 Luglio – VARALLO POMBIA (NO), Varallo Pop

Sabato 27 Luglio – ROMA, Festa Pressappochista @ Villa Ada

Domenica 28 Luglio – VIGARANO MAINARDA (FE), Vigarano S’InCANTA Giovedì 1° Agosto – CUNEO, Open Baladin

Sabato 3 Agosto – VAGLIAGLI (SI), Birra & Salsicce

Giovedì 8 Agosto – VILLADOSSOLA (VB), Festa della Lucciola

Sabato 31 Agosto – VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD), NovaRock