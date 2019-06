Franco Zeffirelli alle Arti, il teatro ricorderà il grande regista con una mostra

Anche a Gallarate Franco Zeffirelli ha lasciato un suo ricordo speciale. Era il 1985 e del grande regista fiorentino le Arti intercettano la sua prima regia pirandelliana: “Così è, se vi pare”

Per interpretare la signora Frola, Franco Zeffirelli sceglie Paola Borboni, indimenticabile e a suo agio anche con stampella. Non perde una battuta e gli anni la rendono ancor più simpatica. Al termine un’ovazione consacra la grandezza di una vita teatrale che ha saputo attraversare quasi un secolo di storia e che Zeffirelli ha saputo ancora una volta valorizzare.

Per quanto riguarda la produzione cinematografica sullo schermo delle Arti è passata l’intera produzione del regista fiorentino che sempre ha trovato successo, nonostante la mania sfiziosa di diversi critici che con lui non hanno mai avuto un buon rapporto. Ma il pubblico l’ha sempre amato a partire dalla fine degli anni sessanta con “La Bisbetica domata” e “Romeo e Giulietta” fino attorno agli anni 2000 con “Un tè con Mussolini” e “Callas for ever”. Un caso a parte è “Fratello sole e sorella luna” spesso ancora proiettato per far conoscere la figura di San Francesco.

In autunno le Arti prevedono una Mostra di affiches sull’intera produzione teatrale e cinematografica del regista.