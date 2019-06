Galimberti elogia la Finanza: “Lotta all’evasione è fondamentale”

«La Guardia di Finanza svolge un ruolo fondamentale al servizio della collettività e per il territorio». È questo il commento di Davide Galimberti a margine della cerimonia per il 245esimo anno di fondazione del corpo.

«A questi uomini e donne va il nostro ringraziamento perché attraverso il loro lavoro si garantisce legalità e sicurezza anche in una provincia delicata come quella di Varese -continua Galimberti-. Le attività di indagine e di prevenzione svolte dai finanzieri sono la garanzia per tutti i cittadini che credono in una Italia in cui sono forti i valori della legalità, della giustizia e dell’onestà. La lotta all’evasione inoltre, consente di recuperare risorse da impiegare per opere e servizi a favore della collettività».