Giovani ladre in trasferta, arrestate

La polizia le ha avvistate mentre facevano un “sopralluogo”, per così dire, in via Buonarroti a Gallarate.

Fermate per un controllo, le due giovani, di 25 e 20 anni, entrambe incinte, erano destinatarie di ordine di carcerazione definitiva a Venezia e cautelare a Milano.

La perquisizione delle due donne, entrambe domiciliate al campo nomadi di Baranzate alle porte di Milano, ha poi fatto scoprire cacciavite, forbici, torcia a batteria, considerati attrezzi “del mestiere”. Le due sono finite in carcere a Como: il Commissariato ha proposto anche alla Questura di Varese l’emissione di un provvedimento di divieto di ritorno a Gallarate.